L'uomo giusto per Mou

Morata o Scamacca, entrambe le possibilità vanno bene. Un attaccante di movimento con grande tecnica e un centravanti moderno bravo sia nel segnare che nel gioco di squadra. Starebbero benissimo insieme, ma la Roma non può scegliere. Mourinho preferisce Morata, vuole certezze in attacco ma lo spagnolo non sarebbe un vero e proprio terminale offensivo, a differenza di Scamacca. L'azzurro sa muoversi bene nonostante l'altezza, ed è molto bravo nello stacco di testa.

Morata può giocare in diversi ruoli dell'attacco, ma la miglior stagione realizzativa è stata nel 2017 quando segnò 15 gol al Real Madrid. Aiuta a far segnare, ma non risolve il problema. Scamacca idem, ma ha sei anni di meno e voglia di riscatto. Morata a breve avrà 31 anni, Scamacca 25. Con lo spagnolo prendi un giocatore che non segna venti gol ma sa integrarsi perfettamente, mentre Scamacca è più un incognita. Se Mourinho vuole Morata però avrà qualcosa in mente, ma costa 20 milioni e ne guadagna 5, mentre Scamacca potrebbe arrivare in prestito e ne prende 3.

(gasport)