Lotta per il titolo con sei candidate. E se il talismano fosse Dybala?

[...] La Roma di Mourinho, che si tiene lontano dai proclami, anno dopo anno cresce e non smette di alimentare le ambizioni. A tre settimane dal via del campionato, il gruppo delle candidate al titolo si allarga. Il mercato deve ancora decollare per alcune squadre come Napoli, Juve, Inter, Roma e Lazio che hanno qualche buco. [...] Sul piano dei campioni d'Italia, per ora, terrei Inter e Juventus. Subito dietro il Milan, che sta un filo davanti a Lazio e Roma. Nonostante le frizioni interne, Sarri e Mou si sono mossi e faranno altri passi avanti. Ogni scudetto ha il suo campione-talismano. L'Inter aveva Lukaku, il Milan Leao, il Napoli Osimhen e Kvaratskhelia. Perché Dybala non dovrebbe almeno provarci?

(gasport - A. De Calò)