Llorente: "Volevo tornare, non c'erano altre opzioni. Morata? Nel mercato tutto cambia ogni giorno"

CORSPORT - Dopo il primo test stagionale contro la Boreale, vinto 4-0 al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, il difensore giallorosso Diego Llorente ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Questo uno stralcio delle parole delle spagnolo, tornato alla Roma in prestito dal Leeds, al quotidiano sportivo:

Alla fine è stato accontentato.

"Per me non c'erano altre soluzioni, volevo rientrare qui, dai miei compagni, e giocare con loro una stagione intera. Mi sono sentito sempre molto amato".

[...]

Mourinho vi ha già detto quale può essere l'obiettivo per il prossimo anno?

"Non pensiamo all'obiettivo finale, è sbagliato. Ma vogliamo migliorarci. Per me già lo scorso anno abbiamo fatto una buona stagione, ora avremo una squadra nuova che ancora non è al completo, quindi ragioniamo un passo alla volta".

[...]

Da spagnolo: l'idea che possa arrivare Alvaro Morata che effetto fa?

"Sappiamo che nel mercato tutto cambia ogni giorno, tutto sfugge al nostro controllo, le notizie si succedono e sia io sia i miei compagni non pensiamo a quello che accade fuori da qui. Siamo concentrati sul nostro lavoro e ci teniamo ai margini di questi discorsi".

[...]

Insieme a lei, sempre dal Leeds, è arrivato anche Kristensen.

"Ha un grande livello difensivo, è un giocatore completo che ci può aiutare sia dietro sia davanti. Per me è stato un grande colpo".

[...]