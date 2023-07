Llorente: «Volevo solo solo restare qui»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Llorente aveva scelto la Roma già a giugno. «Quando sono arrivato nella Capitale lo scorso gennaio – ha affermato l’ex Leeds - mi sono sentito subito amato, volevo tornare a tutti i costi, era la mia unica opzione, ci tenevo molto». Il classe ’93, prelevato in prestito secco dal club inglese, ha sottolineato il lavoro che si sta svolgendo a Trigoria: «Ci stiamo allenando molto duramente, l’obiettivo è migliorarsi, non dobbiamo guardare alla stagione passata, la squadra è diversa e ancora in costruzione, vogliamo arrivare alla prima giornata di campionato nel miglior modo possibile». Già dallo scorso gennaio, Llorente si è subito inserito negli schemi di Mourinho grazie alla sua duttilità: «Sono un giocatore versatile, in carriera ho giocato sia a sinistra in una difesa a quattro sia a cinque come centrale, mi metto a disposizione di Mourinho, in qualunque posizione mi chieda di giocare per il bene della Roma». L’adattabilità dello spagnolo rispecchia anche quella della squadra: «Uno dei nostri punti di forza è la capacità di cambiare modulo, difesa a 3 o a quattro, non cambia molto, come non cambia il nostro obiettivo, vincere».

Non è mancato inoltre un commento su Kristensen, suo compagno al Leeds sbarcato nei giorni scorsi nella Capitale: «È un grande acquisto, un giocatore completo che potrà aiutarci in entrambe le fasi». Llorente ha infine affrontato il tema dei pochi gol della Roma nella scorsa stagione: «Per me un buon attacco parte da una buona difesa e quest’ultima c’è quando gli attaccanti pressano. Tutti devono dare il proprio contributo, stiamo lavorando un passo alla volta anche in questo».