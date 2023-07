L'inquietudine di Mou

Osservando un allenamento della Roma in Portogallo si è subito notata nel lavoro di Mourinho la continua ricerca della costruzione dal basso: dal giro palla dei difensori, al passaggio ai centrocampisti fino agli attaccanti, che devono far salire la squadra. A Mourinho serve quindi una punta di movimento e forte tecnicamente, più di manovra che d'area. E l'uomo dei sogni resta Alvaro Morata, che risponde a quell'identikit.

Il giocatore però costa tanto e la Roma per ora non può andarlo a prendere. Mourinho non vuole fare casino, il mercato è ancora in divenire, ma è inquieto. I messaggi a Pinto sono inequivocabili, mentre il gm porta avanti un mercato aziendale: niente Sabitzer? C'è Renato Sanches. No a Morata? C'è Scamacca. Belotti è apprezzato dal tecnico, ma gli manca quel palleggio con i compagni che Mourinho chiede.

(Il Messaggero)