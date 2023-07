Le ferie del pallone

La mappa delle vacanze dei giocatori di Roma e Lazio ha coperto praticamente tutto il mondo. In tanti hanno scelto il mar Mediterraneo, altri sono tornati nel loro Paese d'origine mentre più di qual-cuno è volato negli Stati Uniti. Ma molti di loro si sono trovati ad inca-strare le ferie tra un matrimonio e l'altro dei propri compagni di squadra. Il tutto a meno di una set-timana dai raduni di Trigoria e Formello. (...) Roger Ibanez è convolato a nozze a metà giugno con Bruna Kisner vicino Porto Alegre in Brasile. Mentre Leonardo Spinazzola ha scelto il comune di Bevagna per celebrare il matrimonio "bis" con la moglie Miriam, festeggiando con amici e parenti il vero "sì". (...) La mappa delle vacanze a tinte giallorosse inizia da José Mourinho che come ogni estate ha voluto spegnere i riflettori su di sé, passando con la famiglia tutte le va-canze, divise tra Londra e Portogallo. L'unico indizio social è arrivato da Setubal, dove lo Special One ha incontrato il suo amico e collaboratore Nuno Santos. Ferie negli Usa per Dybala che prima è volato a Miami insieme alla com-pagna Oriana, poi ha partecipato anche al matrimonio di Correa, virando negli ultimi giorni su New York. Un po' di sole, mare e relax senza perdere di vista l'allenamento. (...) Vacanze in Florida invece per Cristante e la moglie Selene, così come Karsdorp insieme alla sua Astrid. Se Abraham è stato impegnato nel recupero dall'infortunio, Smalling e famiglia hanno scelto la tranquillità del Mar Egeo per riposarsi, lontano da occhi indiscreti. Un po' meno nascosta la vacanza di Zalewski diviso tra le isole greche e Ponza, sempre accompagnato dall'amata Nicole Luzardi e dal suo profilo Tik Tok. Fresco di rinnovo di contratto, El Shaarawy si è diviso tra Ios e Saint Tropez, mentre il restante blocco italiano si è trasferito in Sardegna. Spinazzola, Pellegrini e Mancini, con le rispettive famiglie, dopo gli impegni matrimoniali. (...)

(La Repubblica)