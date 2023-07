Lazio, nel ritiro di Auronzo di Cadore «spunta» l'arbitro Taylor

Come fosse un fantasma. Deputato a rievocare gli incubi altrui. Durante il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore (i biancocelesti resteranno lì fino al 28 luglio), i tifosi si divertono a far apparire un cartonato dell’arbitro Taylor che lo scorso 31 maggio ha diretto la finale di Europa League tra Roma e Siviglia (vinta ai rigori dagli spagnoli), in giro per il paesino. [...]

Il direttore di gara sembra partecipare al ritiro della Lazio, suscitando l’ilarità dei tifosi presenti. Si tratta, infatti, di un tipico sfottò capitolino: i romanisti, così come Josè Mourinho, si sono a lungo veementemente lamentati della direzione di gara dell’inglese durante la finale di Budapest. Proprio per questo dall’altra parte del Tevere, Taylor è quasi un eroe e si è quindi guadagnato il diritto di presenziare ad Auronzo come ospite d’onore dei laziali, ai quali regala sogni e non incubi, come invece fa con i cugini.

(corriere della sera)