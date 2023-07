Lavori in corso a centrocampo

IL TEMPO (L. PES) - Uscite da definire, offerte da presentare e centrocampo da sistemare. Oltre ai contatti continui con l'entourage di Dybala. Pinto continua a muoversi sul mercato tra cessioni e trattative in entrata con un occhio ai rinnovi. Ma andiamo con ordine. Ieri è stata definita l'operazione Shomurodov al Cagliari, in prestito con diritto oneroso fissato a 10 milioni. I giallorossi hanno una percentuale sulla futura rivendita dell'uzbeko. L'operazione Reynolds al Westerloo ha subito invece uno stop. Nessuno problema riguardo l'accordo, ma vanno risolte alcune questioni tra lo statunitense e il club belga, questioni che hanno rallentato l'affare che comunque resta in piedi. C'è ancora da lavorare, invece, sul trasferimento in Spagna di Villar, dove il Granada è fortemente interessato ma serve ancora un po' di pazienza per arrivare alla chiusura. Se il prossimo passo è riaffacciarsi a Londra con un'offerta al West Ham per Scamacca, il gm giallorosso guarda anche al centrocampo. Sfumato l'obiettivo Sabizter (ufficiale il suo passaggio al Borussia Dortmund per quasi 20 milioni), resta viva la pista che porta a Renato Sanches. Ieri il portoghese ha svolto una seduta individuale nel corso del ritiro in giappone del Psg. Mentre la squadra svolgeva una riunione tecnica con Luis Enrique e il suo staff, l'ex Bayern lavorava da solo. Che Sanches non rientri nei piani dei transalpini è noto, anche se non sono arrivate comunicazioni su una cessione ed è partito per l'Oriente con il resto della squadra. Ma se non dovessero arrivare altre acquirenti pronte a prenderlo a titolo definitivo, la posizione della Roma sarebbe sempre più solida e il Psg dovrà necessariamente cedere all'ipotesi del prestito se vuole lasciar partire il portoghese. Nessuna novità, invece, sul fronte del rinnovo di Bove. Dopo l'incontro delle ultime settimane e la distanza (abbastanza ridotta) tra domanda e offerta le parti non si sono ancora riaggiornate. E intanto sul centrocampista della Roma c'è da registrare l'interesse proveniente dalla Premier League. Il club dovrà decidere se chiudere sul rinnovo o ascoltare le eventuali proposte dall'Inghiltterra. Si continua a lavorare, infine, sul fronte Dybala. L'argentino ora è il più pagato della rosa ma Pinto e gli agenti sono in contatto per aggiustare il contratto della Joya.