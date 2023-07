L'attesa è finita. Questa mattina la nuova maglia

Attesa alle stelle per la nuova maglia della Roma firmata Adidas, che torna come sponsortecnico giallorosso dopo aver vestito` nel corso degli anni e in epoche diverse Francesco Tatti, Agostino Di Bartolomei, Rudi Voeller, Giuseppe Giannini, Abel Balbo e Aldair. (...) Alcuni dettagli? Avrà colori tradizionali nel rispetto della storia del club, il celebre 'Lupetto" di Piero Gratton sul petto (al posto del logo) e i bordi delle maniche e del colletto a strisce gialle. Online l'attesa è alle stelle, da Twitter e Instagram, dal vivo poi non si scherza. Infatti, lo store Adidas di Via del Corso è diventato giallo e rosso prima del big day. (...)

(corsport)