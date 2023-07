L'Algarve in attesa. A Tolosa ad Agosto

Il film della nuova stagione è finalmente in lavorazione. La Roma si è ritrovata al Fulvio Bernardini per iniziare la preparazione estiva, con i giallorossi che lavoreranno a Trigoria fino al 21 luglio. Il 15 ci sarà la prima sgambata contro la Boreale, mentre il 17 torneranno i nazionali tra cui Pellegrini e Ndicka. Poi è in programma la partenza per il Portogallo, Mourinho ha spinto sin da subito per tornare a lavorare lì e la Roma dovrebbe tornare ad Algarve dal 22 luglio al 2 agosto. Manca però l'ok dei Friedkin e la firma sui contratti, per questo usiamo il condizionale.

Dieci giorni in cui Mourinho spera di avere la rosa al completo, in attesa di annullare l'amichevole a Singapore con il Tottenham che porterà a una penale da pagare. Una volta tornati a Trigoria poi i giocatori usufruiranno di qualche giorno di riposo, prima di andare in Francia per l'amichevole del 6 agosto alle 19:30 contro il Tolosa. Il club poi lavora a un ultimo impegno prima dell'inizio del campionato, ma è improbabile che si terrà all'Olimpico visti i lavori di rifacimento del manto erboso.

(Il Romanista)