La Roma "tifa" per Broja al West Ham: può sbloccare Scamacca

[...] Alvaro Morata pare sempre più distante da un possibile trasferimento a Trigoria a causa dei 20 milioni richiesti dall’Atletico Madrid [...]. Questa situazione ha portato Tiago Pinto a tornare su Gianluca Scamacca, che da settimane ha trovato un accordo per tornare in giallorosso. A frenare l’entusiasmo però era arrivata la ferma opposizione del West Ham che, fino ad oggi, ha chiuso alla possibilità di cedere il giocatore in prestito.

La chiave per convincere gli Hammers a privarsi di Scamacca - a titolo temporaneo - si chiama Armando Broja, attaccante ventunenne di proprietà del Chelsea che a breve sembra destinato a trasferirsi a titolo definitivo al West Ham. Un’operazione da circa 35 milioni e Moyes a breve potrà contare Antonio, Ings, Broja e Scamacca. E proprio la sovrabbondanza di prime punte potrebbe spingere la dirigenza britannica ad aprire alla cessione del centravanti italiano con la formula del prestito con diritto di riscatto, preferibilmente con la possibilità di trasformare il diritto in obbligo al verificarsi di determinate condizioni (soluzione che non entusiasma la Roma). Nei prossimi giorni si tornerà a sondare il terreno per capire se esistono i margini per iniziare a trattare con il West Ham. [...]

(gazzetta.it)

