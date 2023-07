La Roma cerca ancora. Tre obiettivi: Scamacca, Kristensen e Sabitzer

Mourinho è tornato a Roma e ha detto di non aspettarsi nulla dal mercato. In realtà il portoghese si aspetta eccome dei rinforzi, perché la rosa attuale non andrebbe lontano né in campionato né in Europa League. Con l'arrivo di Llorente la difesa è l'unico reparto completo, con Ibanez che potrebbe essere ceduto per monetizzare. Con il settlement agreement firmato con la Uefa la Roma deve prima incassare per spendere, con Tiago Pinto consapevole che la priorità ora come ora è il centravanti.

L'ingaggio di Abraham di 6 milioni pesa molto sul costo della rosa, per questo l'ideale sarebbe puntare a un prestito con diritto di riscatto con ingaggio sotto i 3 milioni. Il profilo è Scamacca ma il West Ham attualmente non vuole darlo in prestito, c'è stato un sondaggio per Morata valutato 12 milioni dall'Atletico Madrid a cui dovresti dare uno stipendio vicino sai 9 milioni che attualmente prende. A centrocampo poi l'ideale sarebbe Sabitzer, ma il Bayern vorrebbe monetizzare. Piace Kamada, le alternative sono Renato Sanches e McTominay. Sulle fasce si chiude per Kristensen e interessa Savinho del Manchester City.

(Il Messaggero)