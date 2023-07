La Roma assaggia la nuova stagione

Ecco il primo assaggio della nuova stagione. La Roma si prepara al raduno al Fulvio Bernardini, tra una settimana i giocatori – eccetto quelli impegnati a giugno con le nazionali – si ritroveranno a Trigoria per cominciare la preparazione alla prossima intensa e lunga stagione. Tanto lavoro da fare nel mese che precede il via al campionato, proprio per questo alcuni giocatori da oggi e dai prossimi giorni saranno già nel centro sportivo per cominciare a riscaldarsi in vista del lavoro atletico che lo staff di Mourinho porterà avanti le prossime settimane. [...] La maggior parte della preparazione sarà a Trigoria, poi la squadra il 24 luglio partirà per Singapore per affrontare due giorni dopo il Tottenham. Dopodiché è ancora tutto un punto interrogativo. Saltata la tournée in Corea, la Roma è alla ricerca di una meta per la seconda parte del ritiro. Decisivi i prossimi sette giorni per definire luogo e date. Sarà una settimana importante anche per quanto riguarda lo sponsor tecnico. Da oggi cominceranno infatti i lanci social e sul sito del nuovo accordo con l’Adidas, il brand che fornirà il materiale alla Roma. [...]

(corsport)