La Roma adesso accelera su Morata, Sabitzer e Sanches

LEGGO (F. BALZANI) - I piedi sul tavolo, il foglio bianco, il silenzio dello staff. Ma in questo caso chi tace non acconsente. Mourinho manda il secondo segnale ai Friedkin per un mercato che aspetta ancora i veri colpi e che ieri ha visto l’arrivo in prestito di Kristensen. Nel colloquio con Pinto il tecnico ha ribadito di volere quanto prima almeno l’attaccante. Poi serviranno altri tre colpi: un centrocampista, una seconda punta e un terzino sinistro. Mourinho insiste per Morata e Sabitzer. Pinto in queste ore avrà un colloquio con l’entourage dello spagnolo che ha già dato l’apertura a vestirsi di giallorosso ma resta caldissima anche la pista Scamacca per il quale il West Ham chiede almeno l’obbligo vincolato alla Champions. A centrocampo – viste le difficoltà per Sabitzer – si avvicina Renato Sanches e si valuta anche Dominguez come elemento in più. Importante è chiudere per la punta prima del 22 luglio, giorno in cui la Roma partirà per il ritiro portoghese dove si giocheranno le amichevoli con Braga e Farense (il 21 a Trigoria test col Latina) e dove resterà fino al 2 agosto. Intanto l’Arabia tenta anche la Roma. Ibanez ha rifiutato ancor prima di ascoltare l’offerta mentre si tratta con l’Al-Shabab per Spinazzola al quale sono stati offerti 6 milioni a stagione per tre anni. Poco per convincere l’esterno che comunque non ha chiuso la porta agli sceicchi. La Roma chiede almeno 10 milioni, ne sono stati offerti 7. Come detto è sbarcato Kristensen arrivato in prestito secco dal Leeds, il terzino danese svolgerà le visite mediche poi si aggregherà al gruppo.