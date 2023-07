La Roma accelera: ora Frattesi è più vicino

La Roma adesso ci crede sul serio, ed è pronta anche a uno sforzo in più per arrivare a Davide Frattesi. L’assist sulla trattativa non gliel’ha offerto il Sassuolo, sempre ben attento a lanciare aste sui propri giocatori e a tenere il punto sul loro valore, bensì l’Inter. Proprio la rivale numero uno dei giallorossi può aver servito la palla vincente per arrivare al gioiellino di Fidene, cioè indirizzare al momento tutti i propri sforzi economici su Lukaku, per farlo tornare definitivamente a casa. Trattativa al momento congelata quindi tra l’Inter e il Sassuolo, ne può beneficiare la Roma che fin qui è stata alla finestra ma che adesso è pronta a bussare alla porta di Carnevali per ribadire la propria volontà a prendere il ragazzo, già al lavoro con un personal trainer per farsi trovare pronto per la nuova stagione. [...] Dal momento che Carnevali ha ribadito che il costo di Frattesi si aggira tra i 35 e i 40 milioni di euro, la Roma potrebbe mettersi in pole nella corsa al ragazzo aumentando di qualche milione la sua offerta. Come? Studiando una strategia per il versamento della cifra. [...]

(corsport)