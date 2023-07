Su richiesta della Serie A, il Consiglio federale di ieri ha deliberato di richiedere al Coni l’equiparazione dei calciatori del Regno Unito a quelli comunitari, esentandoli dalle quote di ingresso. (...) La richiesta è stata formalmente inviata ieri, visto che il Coni ha oggi Giunta e domani Consiglio nazionale, ultimi appuntamenti dell’estate. La speranza è quella di far diventare effettiva la modifica già in questa sessione di mercato.

(gasport)