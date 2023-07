La Fifa dichiara guerra all'Arabia Saudita

IL TEMPO (S. PIERETTI) - La Fifa prova a dichiarare la guerra all'Arabia Saudita. La Federazione internazionale ha bloccato il. mercato dell'Al Nassr - club di Cristiano Ronaldo - per non aver pagato le commissioni nell'affare che ha portato - nel 2018 - il nigeriano

Ahmed Musa dal Leicester in Arabia. In Italia sono tutti a caccia di un attaccante. Inter, Milan e Juventus hanno bisogno di una punta centrale, la situazione dei club è differente, gli interessi talvolta sono comuni. L'Inter resta su Romelu Lukaku che ieri ha deciso di non partire in ritiro con il Chelsea; decisione di comune accordo con il club inglese che non intende piegarsi all'offerta di trenta milioni da parte dei dirigenti nerazzurri. Ma Lukaku vuole l'Inter, e l'Inter vuole Lukaku: alla fine il fattore temporale potrebbe giocare a vantaggio dell'operazione. Il Milan aveva provato a inserirsi nell' operazione,

ma i risultati non sono stati quelli sperati, soprattutto per la volontà del calciatore belga; i dirigenti hanno vitato sullo spagnolo Alvaro Morata che al momento valuta un'offerta

dall'Arabia. Ieri i rossoneri hanno accolto a Milano lo statunitense Pulisic. Ora nel mirino c'è Gustav Isaksen, attaccante esterno danese del Midtjylland.

La Juventus attende offerte per Vlahovic e Chiesa e valuta la possibilità di intavolare una trattativa con il West Ham per Scamacca, seguito anche dalla Roma.

Ieri il Napoli ha annunciato il nuovo direttore sportivo: sarà Mauro Meluso, dirigente di Frosinone, Lecce e Spezia. Quattro i giocatori nel mirino del club partenopeo: in porta si pensa a Caprile, portiere del Bari. Per il centrocampo i nomi sono due: il primo è quello di Gabri Veiga del Celta Vigo, l'altro è quello di Samardzic dell'Udinese seguito anche dalla Lazio.