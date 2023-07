La ciliegina del mercato? Sabitzer

Non solo Morata. Mourinho chiede un altro attaccante e una mezzala per ritenersi soddisfatto del mercato. L’ipotesi che la Roma possa prendere anche Scamacca, oltre alla prima scelta per il ruolo di centravanti, non trova conferme a Trigoria. È più probabile, infatti, che venga individuato un attaccante rapido che possa eventualmente sostituire Solbakken, ritenuto sacrificabile.

Per il centrocampo, la Roma ha individuato in Sabitzer il giocatore perfetto per completare il reparto. Il Bayern Monaco sta decidendo se puntare su di lui e, in caso di cessione, la Roma punta ad ingaggiarlo in prestito con diritto di riscatto.

L’alternativa può essere Renato Sanches, in uscita dal PSG, ma convince meno. Kamada, invece, è troppo offensivo per le necessità della Roma.

Per quanto riguarda le uscite, il Westerlo ha presentato un’offerta da 3,5 milioni per Reynolds, ma la Roma ne chiede 5. Il terzino americano non è stato convocato da Mourinho per il raduno come Villar, Shomurodov e Vina.

