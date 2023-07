Kristensen sbarca e oggi va in campo. Sirene arabe anche per Spinazzola

Vero che sulle fasce si va di corsa , ma alla Roma la prendono davvero sul serio. Casi Rasmus Kristensen ha bruciato le tappe e nella notte fra mercoledi e giovedì è sbarcato nella Capitale. Il terzino`destro oggi sosterrà le visite mediche e nel pomeriggio firmerà il contratto (...) Ieri è andato sotto i riflettori anche Leonardo Spinazzola, entrato anche lui nel mirino del calcio saudita. L'AL-Shabab, club di Riad, è pronta a presentare un'offerta ai giallorossi da 7 milioni, nientre al calciatore andrebbe un contratto triennale da sei milioni a stagione. La Roma dichiara che per ora non ha ricevuto nessuna offerta ufficiale, ma è disponibile a trattare, anche se la valutazione del suo esterno, 30 anni (col contratto le scadenza nei 2024) non è inferiore ai dieci milioni.

(gasport)