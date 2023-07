Karsdorp ha deciso: resto qui

Aveva attraversato un’estate simile nella seconda stagione di Paulo Fonseca allenatore. Era il 2020: Rick Karsdorp veniva da un campionato interrotto a metà in prestito al Feyenoord e sembrava a Trigoria di passaggio. La Roma provò a venderlo prima all’Atalanta e poi al Genoa, fino all’ultimo secondo utile. Lui però si oppose a entrambi i trasferimenti, con il risultato di conquistarsi il posto da titolare già dalla prima di campionato a Verona. Adesso in fondo lo scenario è lo stesso. Tiago Pinto sta cercando di piazzarlo per lasciare spazio al nuovo ingresso, il roccioso danese Kristensen. (..) Karsdorp vuole continuare la complicata avventura romana, cominciata con Monchi e Di Francesco nello stregato 2017, in cui si ruppe due volte, e che sembrava aver raggiunto un discreto grado di stabilità grazie al rinnovo del contratto firmato fino al 2025. Nella prima stagione di Mourinho, Karsdorp era uno dei legionari insostituibili. Non usciva mai. Nella seconda, anche a causa dei problemi fisici, è stato meno importante ma in prospettiva è considerato molto utile dall’allenatore. Ha ancora 28 anni e se supera gli acciacchi è un terzino adatto al gioco della Roma. Resta da capire se Tiago Pinto riuscirà a rivendere Celik, pagato 7 milioni un’estate fa al Lilla. (...)

(corsport)