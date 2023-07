Karsdorp gioca, ma la società vuole venderlo

Rick Karsdorp non ha la certezza assoluta di giocare nella Roma nella prossima stagione. Infatti, ha saputo attraverso il suo agente che l’arrivo di Kristensen ne suggerisce la cessione, probabilmente all’estero dove è più semplice piazzarlo. Il terzino olandese però non ha alcuna voglia di lasciare Trigoria. E paradossalmente potrebbe trovare una sponda in Mourinho: dopo lo scontro, i due si sono riappacificati. Ora Karsdorp spera che l’allenatore ne chieda la conferma e in quel caso Celik potrebbe finire sul mercato.

Nessuna novità sul fronte Spinazzola: l’offerta saudita non è mai arrivata alla Roma, che in caso di proposte è disponibile a valutare una trattativa.

(corsport)