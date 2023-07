Josè, punta e a capo per cancellare il passato

Trentotto. Mancano trentotto giorni all'inizio del campionato. Questo significa che José Mourinho ha ancora un mese e 8 giorni di tempo per preparare al meglio la nuova stagione della Roma. Che, ufficialmente, si aprirà il 20 agosto allo stadio Olimpico contro la Salernitana. Mancano 38 giorni e, soprattutto, mancano ancora (almeno) un paio di pedine, giudicate essenziali da Mou, nella rosa romanista. Un centrocampista con spiccate attitudini offensive e soprattutto un centravanti. La Roma finora sul mercato non è stata immobile: ha portato a casa due parametri zero (Aouar e Ndicka), un prestito secco (Lorente) e sta per accogliere Kristensen con un altro prestito a costo zero. […] La Roma deve azzeccare il centravanti, ecco la priorità. Mourinho ha fatto sapere attraverso i suoi fidati canali di voler un uomo da almeno 20 gol. Cerca certezze, almeno sulla carta.

(corsera)