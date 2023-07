José lancia Pagano: lo manda Totti. Partirà per il ritiro insieme a Pisilli

Gli unici rinforzi arrivati a Roma finora sono Aouar e Ndicka, per questo Mourinho è tornato a lanciare i giovani. Tra questi c'è Riccardo Pagano, numero 10 della Primavera curato proprio da Francesco Totti attraverso la CT10 Management. Così parlò il giocatore pochi mesi fa: "Ho l'opportunità e il privilegio di averlo al mio fianco, con lui è bello parlarne, mi dà molti consigli, mi dice cosa fare e non fare dentro e fuori dal campo. La 10? Mi dà tanta responsabilità e mi piace averla". Pagano è reduce da una stagione con 15 gol e 8 assist in 34 presenze. Insieme a lui in Algarve ci sarà Pisilli.

(Il Messaggero)