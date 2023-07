José e Pinto in scadenza: il rebus futuro

Tutti in silenzio. Dan e Ryan Friedkin non hanno mai parlato, perciò non fa notizia. Tiago Pinto non parla perché ha ancora tante cose da fare. E José Mourinho probabilmente non lo fa per non dire cose che non pensa o non dire cosa pensa. Regna un silenzio che fa molto rumore, con un allenatore e un gm/ds in scadenza di contratto. Un caso raro e anche strano, perché autorizza a qualsiasi ipotesi sul futuro.

Mourinho è all'ultimo anno di contratto, in una situazione che sperava di non dover mai vivere. E lo stesso vale per Tiago Pinto. Possibile che i proprietari del club non abbiano voluto lavorare sui rinnovi? Perché quando accade è solo a pochi mesi dalla scadenza? Forse perché non ci sono ancora i presupposti per la firma? La programmazione non è un termine astratto e non riguarda solo l'ingaggio di un centravanti. A proposito, chi sarà?

(corsera)