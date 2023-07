Ipotesi doppia punta ancora in piedi, a centrocampo c'è Sanches in pole

IL ROMANISTA (J. MIRABELL) - (...) Mentre Mourinho è impegnato sul campo, Tiago Pinto è al lavoro per completare la squadra in vista della prossima stagione. Nella giornata di ieri Rasmus Kristensen è arrivato in città e oggi sosterrà le visite mediche di rito. (...) Il rebus del centravanti è il più complicato da risolvere e soprattutto quello che richiede più tempo e il giusto equilibrio nelle varie operazioni. Gianluca Scamacca rimane uno dei primi indiziati a prendere il posto al centro del reparto offensivo della Roma il prossimo anno, il giocatore continua a rifiutare qualsiasi altra destinazione, ma attenzione alla forte concorrenza del Milan e della Juventus. (...) Mentre Pinto è pronto a sferrare l’affondo decisivo per Scamacca, dall’altra parte José sogna Alvaro Morata. Al momento ci sono delle divergenze tra l’Atletico Madrid e il centravanti spagnolo: l’entourage del giocatore sostiene che la clausola presente sul rinnovo di contratto sia di 10 milioni, il club afferma invece che sia di 21. La Roma naturalmente sta aspettando anche dei chiarimenti su questa questione prima di capire la reale fattibilità dell’operazione. L’elevato ingaggio di Morata potrebbe essere un ostacolo. (...) Per il centrocampo uno dei nomi in cima alla lista di Pinto è quello di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese ha sempre dato prova del suo talento cristallino - soprattutto con il Lille - e a Parigi non ha vissuto un anno ad alti livelli, Roma potrebbe essere la piazza giusta per rilanciarsi. Il giocatore piace molto alla società e allo Special One, l’unico grande dubbio è legato ai tanti infortuni muscolari che ha riportato in stagione. L’operazione potrebbe essere simile a quella che ha portato Wijnaldum nella Capitale. (...)