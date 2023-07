Il West Ham apre per Scamacca

IL TEMPO (L. PES) - La Roma e Scamacca continuano a cercarsi. Dopo un mese di giugno dedicato alle cessioni ora i giallorossi devono fare ancora un passo avanti verso il centravanti del West Ham dopo il timido approccio di Londra. Sì perché l'ex Sassuolo vuole solo la Roma, e da oggi è pronto a spendersi in prima persona per manifestare la propria volontà al club inglese. Nelle prossime ore comincerà ufficialmente la prestagione degli «Hammers», e dopo un'estate passata tra vacanze in Sardegna e riabilitazione, Scamacca sarà tra i convocati di Moyes, con il quale, peraltro, il feeling non è mai sbocciato. L'attaccante rappresenta certamente un alleato prezioso nella trattativa, la sua presa di posizione immediata e ferma nel confronti dei londinesi aiuta la Roma, che come detto ora deve presentarsi dal West Ham con una proposta che possa stappare il dialogo tra i club, ancora fermi alle fasi preventive. La posizione degli inglesi, rispetto a qualche settimana fa, si è già ammorbidita, anche grazie al ricco incasso arrivato dalla cessione di Declan Rice all'Arsenal. Pensare ad un prestito gratuito resta impossibile, ma andare incontro alla controparte (ben disposta anch'essa a favorire l'addio di Scamacca) con un prestito oneroso spianerebbe la strada all'avanzare spedito delle negoziazioni. L'azzurro rappresenta ad oggi l'unico vero profilo sul quale Pinto ha lavorato a livello di punte centrali, con la consapevolezza che stavolta l'attesa può aiutare, vista la volontà del calciatore e la situazione degli inglesi a livello di organico. Ovviamente, la formula non cambierà rispetto a quella del prestito (unica possibile per i giallorossi) ma nei prossimi giorni il gm portoghese potrebbe fare una mossa concreta per avvicinarsi all'attaccante romano. Sempre nel reparto offensivo Mourinho gradirebbe particolarmente un altro attaccante oltre al numero nove, che possa agire da seconda punta e abbia dribbling e gol nelle gambe. Tra i profili sondati c'è lo svincolato Adama Traoré. La Roma da ormai un biennio lavora con regolarità nel mercato dei parametri zero, e lo spagnolo, dopo qualche stagione sottotono, è pronto a rimettersi in gioco ad alti livelli. I buoni ra-porti con la Gestifute (l'agenzia gestita dal procuratore lusitano Jorge Mendes, la stessa tra gli altri di Renato Sanches) può giocare un ruolo chiave. Anche se ad oggi non si registrano mosse concrete per l'ex Barcellona, sul quale il Milan sembra aver mollato la presa. Non ha fretta Pinto, anche se su profili del genere gli inserimenti di altri club sono dietro l'angolo, che al momento sta schiarendo le idee sul centrocampista e, come detto, porta avanti a fuoco lento la trattativa per Scamacca. Attese novità nelle prossime settimane anche sulla cessione di Ibanez, che resta sul mercato pur senza offerte arrivate. Il brasiliano è stato proposto anche al Napoli, che però preferisce spendere all'estero cifre importanti piuttosto che farle circolare nel proprio campionato. Sul difensore restano timidi interessamenti dalla Premier League, ancora troppo freddi per sperare di incassare a breve.