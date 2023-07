Il sorpasso di Scamacca su Morata

Il sorpasso c’è stato. E ora, su Morata, non si può far altro che attendere. Perché se l’Inter (o la Juventus) affondano il colpo, per la Roma ci sarà poco da fare. I ventuno milioni richiesti dall’Atletico Madrid, ingolosito dalla possibile asta, sono tanti. Quindici pure. L’Inter li ha offerti ma in tre anni: non bastano. E per la Roma c’è anche il problema legato all’ingaggio con quei 6,5 milioni più 2,5 di bonus a fare la differenza sino al prossimo giugno, quando poi lo stipendio sulla base fissa scenderà (prima a 5,5 e poi a 4,5) ma con i soliti premi pronti a riportarlo in quota. Così ad oggi, Pinto si guarda intorno. [...] Ora, stretto nei paletti del Settlement Agreement, il gm sta cercando di regalare comunque un centravanti di livello a Mourinho. Morata rimane il preferito dal tecnico che tuttavia ha dato il suo ok anche al romano. Anche perché i conti che si stanno facendo a Trigoria sono semplici: il contratto quinquennale sottoscritto dal ragazzo, fa sì che il costo dell’operazione con il Sassuolo sia già a bilancio a quota 28,8 milioni. Se la Roma riuscisse a prenderlo in prestito, facendo slittare il riscatto al 2024, il prossimo anno da 21,6 milioni in su, tutto per gli Hammers rappresenterebbe una plusvalenza. [...]

(Il Messaggero)