Due fattori che potrebbero influenzare il campionato sono la Coppa d'Africa (dal 13 gennaio all'11 febbraio in Costa d'Avorio) e la Coppa d'Asia (14 gennaio-12 febbraio in Qatar), che toglieranno a molte squadre alcuni big. [...] Se non dovesse arrivare Kamada, la Roma dovrà riununciare "solo" ai nuovi acquisti Ndicka e Aouar. Il difensore, che ha da poco ottenuto il passaporto ivoriano, giocherà con i padroni di casa mentre il centrocampista parteciperà con l'Algeria. [...]

(corsera)