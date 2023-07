Il Napoli campione parte in discesa. Milano, sette mesi tra i due derby

Settembre ci regalerà brividi, con Napoli-Lazio, Roma-Milan e Inter-Fiorentina. Il terzo turno, nel week end del 3 del nuovo mese, introdurrà la Serie A 2023/2024 al tempo degli scontri diretti. Domani, con il calendario delle prime giornate, conosceremo le date esatte. Le prime quattro del campionato passato sono una doppia coppia: Napoli e Inter hanno un inizio abbordabile, Lazio e Milan decisamente no. I campioni d'Italia esordiranno in casa del Frosinone, che ha dominato la scorsa Serie B. Nelle prime nove giornate incontreranno solo una delle prime sette dell'ultimo torneo (la Lazio, alla 39 e, come ha notato Rudi Garcia, giocheranno al Maradona cinque volte su sei dopo la Champions, evitando altri viaggi. (...) La Roma ha poco da festeggiare: in questa Serie A che non conosce Natale né Capodanno e che avrà un solo turno infrasettimanale, il 27 settembre, Mourinho chiuderà il 2023 contro Napoli e Juventus, aprirà il 2024 contro Atalanta e Milan. E, nel finale di stagione, tra la 34a e la 36a, sfiderà Napoli, Juve e Atalanta. Avvio morbido per la Juve, che vuole tornare a lottare per il titolo: parte da Udine, dove ha concluso il 2022/2023, e nei primi 7 turni incontra una sola big, la Lazio. (...)

(La Repubblica)