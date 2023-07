Il miglior Aouar è la svolta. Scamacca al centro del gol

Finora la Roma si è mossa bene sul mercato, Ndicka e Aouar sono giocatori di rendimento. Per avere una squadra fisica e compatta però serve ancora un attaccante e un esterno destro. Davanti il preferito è Scamacca: un numero 9 moderno che deve ritrovare l'ispirazione dell'ultima stagione al Sassuolo. A destra invece Kristensen del Leeds può dare copertura alternandosi con Zalewski.

In difesa Ndicka dovrebbe garantire più concentrazione di Ibanez, mentre a centrocampo c'è grande attesa per Aouar: nel Lione poteva giocare in ogni zona di questo reparto, anche se ultimamente s'è un po' perso. Mourinho però può dargli le giuste motivazioni, con il modulo che può passare da un 3-4-2-1 a un 3-5-2 con Matic e Cristante e solo uno tra Pellegrini e Aouar sulla trequarti. Le soluzioni ci sono.

(gasport)