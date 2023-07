Il mercato dei no. Niente prestito per Sanches

Senza i soldi freschi delle cessioni e con i paletti del fair play finanziario, ricevere dei no era prevedibile. Qualche settimana fa il West Ham aveva rifiutato un possibile prestito di Scamacca, stessa cosa il Bayern Monaco per Sabitzer che ora vuole giocarsi l'ultima chance in Germania. Per Morata l'incontro con l'agente ha fatto capire che l'Atletico Madrid non scende sotto i 20 milioni.

Nelle ultime ore si è aggiunto il PSG con Renato Sanches, dopo l'offerta della Roma di 1 milione per il prestito e 12 di diritto di riscatto: solo obbligo. Il problema è che i giallorossi non possono esporsi economicamente, bisogna prima cedere gli esuberi tra cui Karsdorp, Ibanez e Spinazzola. Questa è la realtà ora a Trigoria, con la necessita di aspettare che il PSG dia l'ok a un'operazione in stile Wijnaldum e che per Morata basti la parola data a Dybala e Mourinho.

(La Repubblica)