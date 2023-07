Il gm Pinto è sbarcato in Portogallo: si accelera per Sanches e Scamacca

Tiago Pinto è atterrato in Portogallo. È qui per assistere all’amichevole di stasera contro il Braga e per restare – a meno di blitz improvvisi qua e là – fino alla sua conclusione, prevista per il 2 agosto, con il test finale contro la Farense. (...) Pinto ha ben in testa quello che non può fare e quindi si concentra su quello che è nelle sue possibilità, portafogli e bilanci permettendo: Scamacca – come è noto – ha costi nettamente inferiori rispetto a Morata. Lo spagnolo ora è in ritiro con la sua squadra, l’Atletico di Madrid, e attende notizie dall’Italia, a Roma verrebbe volentieri per il suo amico Dybala e perché con un allenatore come Mou vorrebbero lavorare tutti, ma sarebbe contento anche di tornare alla Juve. Per ora è nei pensieri di Mou, che non fa altro che dedicargli un post (con messaggi in codice) ogni due tre giorni. Poi c’è Scamacca, obiettivo più concreto, costi più bassi e volontà sfrenata da parte del calciatore di tornare alla Roma. (...) Il West Ham si sta convincendo che il prestito possa essere una soluzione per rivalorizzare Gianluca, Pinto cerca il colpo a costo zero, o quasi, per poi decidere di investire su di lui nella prossima stagione: quindi, prestito con diritto di riscatto. Poi c’è la questione Sanches, che Luis Enrique ha convocato per l’ultima amichevole ma lo ha tenuto in panchina. (...) . La Roma è disposta a correre il rischio, del resto Sanches era e rimane un calciatore di livello, va solo rigenerato. Compito che sarebbe affidato a Mou, a cui manca il sesto centrocampista per completare il reparto. Il Psg cerca di garantirsi almeno la cifra del riscatto: una sorta, dunque di prestito oneroso, con obbligo, e la Roma preferirebbe diritto, magari legato al numero di partite. Su Sanches si è affacciato anche il Barcellona. (...)

(Il Messaggero)