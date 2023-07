Il gioco segreto di Mou. Ha un piano Champions, ma gli serve Morata

Tra Mourinho e Tiago Pinto l'equilibrio sta diventando logorante. Il tecnico non è contento dell'organico, il gm è quasi invisibile e continua a seguire la linea della proprietà. La realtà è che finora la Roma ha preso quattro giocatori senza spendere un euro, ricavando 35 milioni dalle cessioni. Mourinho però si lamenta e ha ragione: dopo le critiche della scorsa stagione per il mancato gioco della squadra, si sta impegnando a trasmettere una mentalità più propositiva, soprattutto partendo dalla costruzione dal basso.

Serve però un centravanti che renda la manovra fluida e Mourinho è stato chiaro: se la Roma non può prendergli almeno Alvaro Morata, è inutile pensare di migliorare. Aouar e N'Dicka hanno rinforzato la squadra, ma serve uno sforzo ulteriore. La proprietà intanto si affida a Tiago Pinto per le cessioni: solo quella di Ibanez e forse di Karsdorp potrà permettere alla Roma di prendere lo spagnolo. Intanto sia il gm che Mourinho sono in scadenza di contratto e ancora non hanno ricevuto offerte di rinnovo.

(corsport)