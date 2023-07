Il Diavolo tenta Frattesi: incontro Milan-Sassuolo

Il Milan ha scaldato i motori e adesso tenta il sorpasso sulla concorrenza per Davide Frattesi. Dopo giorni di abboccamenti e interesse più o meno dichiarato, si passa alla fase due. Quella della trattativa. Che avrà luogo oggi a Milano, dove Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, e Giovanni Carnevali, omologo del Sassuolo, discuteranno a tavola del centrocampista azzurro che fa gola a mezza Serie A. (...) Per un centrocampista di inserimento e dal piede caldo come Frattesi (7 gol nell’ultimo campionato, uno dei quali segnato a San Siro nello storico 5-2 della banda Dionisi ai campioni d’Italia uscenti), Pioli è pronto a ridisegnare il Milan e virare dal 4-2-3-1 che è stato il marchio di fabbrica del suo scudetto a un 4-3-3 cucito su misura addosso al biondo del Sassuolo. (...) Il Milan scende in campo per provarci, ma il dialogo con gli emiliani si aprirà con un’idea di fondo ben precisa: in via Aldo Rossi non intendono partecipare ad asteper Frattesi perché ritengono eccessiva la valutazione del Sassuolo. Occorrerà discutere, negoziare e magari anche studiare una formula che possa permettere alle parti di raggiungere un’intesa e condurre l’affare in porto. Difficile, ma non impossibile: la sensazione è che azzeccare i tempi, in questa trattativa, sarà fondamentale. E che le manovre dell’Inter su Samardzic potrebbero spianare la strada, almeno in parte. (...)

(gasport)