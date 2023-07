Il Chelsea punta Dybala

Sole, mare, relax e anche tanto divertimento. Paulo Dybala sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza insieme alla fidanzata Oriana e l’amico Di Maria. (...) Un valore aggiunto per la Roma, ma lo sarebbe in qualsiasi altra squadra. Anzi, un grande club avrebbe anche la possibilità di poterlo gestire fisicamente in una rosa di campioni. Una gestione che la Roma non si può al momento permettere. La Premier monitora la situazione contrattuale dell’argentino, soprattutto il Chelsea delle grandi rivoluzioni che adesso sta chiedendo sempre più informazioni su di lui. In particolare Pochettino, connazionale della Joya, e da sempre suo estimatore. Lo avrebbe voluto già ai tempi del Tottenham quando rivelò tutta la sua considerazione per il ragazzo allora alla Juve. (...) La Roma dovrà rivedere contratto e stipendio per mantenere le acque calme ed eliminare la famosa clausola. Pinto per ora non ha fissato appuntamenti, ma inevitabilmente andrà fatto prima che il Chelsea decida di investire sul giocatore. Dybala, Campione del Mondo, è una risorsa troppo importante per il club, non solo in campo ma anche fuori. È testimonial Adidas, da oggi lo sarà anche della nuova maglia giallorossa e oltre a portare popolarità al club può anche aiutare ad attirare nuovi sponsor. E per Mourinho è fondamentale: basta questo per blindarlo. (...)

(corsport)