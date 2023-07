Ibanez e Karsdorp, esuberi con la valigia ma senza un biglietto

La linea maestra della Roma è vendere per comprare, con le cessioni "consistenti" che ancora mancano all'appello dopo quelle dei vari Kluivert, Tahirovic, Volpato e Missori e i riscatti di Perez e Providence. Il nome da sacrificare in tal senso è principalmente uno, Roger Ibanez. Subito dietro c'è Karsdorp. Due giocatori che non partono per essere titolari, dopo gli arrivi di N'Dicka e Kristensen, nonostante lo fossero soltanto un anno fa.

Il nome più spendibile tra i due è Ibanez, per tanti motivi: ha 24 anni, è nel giro della nazionale brasiliana e ha uno stile di gioco adattabile alla Premier League. Da qui i primi sondaggi del Tottenham, West Ham e Aston Villa, con la Roma che non vuole scendere sotto i 25-30 milioni. In uscita però c'è anche Karsdorp, che con Mourinho ha avuto un rapporto altalenante. L'ostacolo più grande alla sua cessione però è l'ingaggio: 2.2 milioni, che lo rende quasi inavvicinabile.

(corsport)