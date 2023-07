I nuovi baby di Mou. Roma, altri talenti da lanciare in prima squadra

Da quando la Roma ha strutturato il proprio settore giovanile, ogni anno sembra possibile che riesca a tirare fuori dei giocatori da valorizzare. Negli ultimi giorni le cessioni di Benjamin Tahirovic all'Ajax, Cristian Volpato e Filippo Missori al Sassuolo hanno portato alla Roma ben 18 milioni, un segnale del lavoro svolto nell'area tecnica diretta da Tiago Pinto in sinergia con José Mourinho. Ora ci sono altri tre possibili perle del futuro: Giacomo Faticanti, Niccolò Pisilli e Luigi Cherubini.

Faticanti ha da poco partecipato al Mondiale Under 20 e ha già esordito in prima squadra contro l'Helsinki in Europa League. Somiglia molto a Daniele De Rossi, soprattutto in termini di fisicità. Caratteristiche diverse invece per Pisilli, giocatore box to box e bravo anche in fase realizzativa con 25 gol e 13 assist nella sua ultima stagione. Qui la somiglianza è con Simone Perrotta. Discorso diverso invece per Cherubini, capace di giocare su tutto il fronte d'attacco anche se sembra trovarsi meglio sulla fascia sinistra. Con i suoi 21 gol e 15 assist ha dimostrato di vedere bene la porta, ricordando un giovane Matteo Politano ai tempi della primavera giallorossa. Tutti e tre nati e cresciuti a Roma e dintorni, un senso di appartenenza che a Trigoria non va mai fuori moda.

(gasport)