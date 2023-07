Frattesi all’Inter, per Mourinho c’è Sanches

La Roma dice addio a Davide Frattesi: il giocatore cresciuto nelle giovanili giallorosse andrà all'Inter. Ora Tiago Pinto e Mourinho dovranno guardarsi intorno per sistemare il centrocampo, potendo sfruttare i 10,5 milioni in più della cessione del neroverde derivanti dalla clausola del 30% sulla futura rivendita. L'Inter infatti spenderà 2 milioni per il prestito, 25 d'obbligo di riscatto e inserirà Mulattieri valutato 8 milioni. Soldi che però non verranno investiti per una punta, dato che in attesa del ritorno di Abraham la Roma punta a un'operazione low-cost. Il nome preferito è Gianluca Scamacca del West Ham, col club inglese che dovrà essere convinto del prestito dopo averlo pagato tanto un anno fa dal Sassuolo. A centrocampo invece una delle alternative è Renato Sanches, con la Roma che anche qui potrebbe imbastire una trattativa sul prestito se dovesse essere convinta del giocatore. All'Arsenal invece pare destinato alla panchina Granit Xhaka, e dopo l'acquisto di Declan Rice da parte degli inglesi non sono esclusi ritorni di fiamma per lo svizzero.

(La Repubblica)