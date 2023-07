Francesco Totti e Ilary Blasi, l'infinita guerra dei Rolex: ricorso contro l'affido congiunto degli orologi di lusso

REPUBBLICA.IT - La battaglia dei Rolex continua. Da una parte Ilary Blasi e dell’altra Francesco Totti. Gli avvocati della conduttrice, lo scorso 12 giugno, hanno presentato un ricorso contro l’affido condiviso dei preziosi orologi finiti al centro dell’ennesima diatriba dopo la separazione della coppia.

La collezione vale un milione di euro e, come detto, resta contesa tra i due ex coniugi. A decidere a chi dovrà restare, in attesa della sentenza della seconda causa che deciderà sulla proprietà definitiva, sarà un’udienza fissata per la metà di luglio. Francesco Totti sostiene che i cronografi siano stati presi dalla cassetta di sicurezza da Ilary e dal padre Roberto. Mentre la controparte spiega che quegli orologi le erano stati regalati dall’ormai ex marito. [...]

L’altro bene conteso è la Longarina, il centro sportivo di Ostia Antica in cui ha sede la Soccer School di Totti. Ilary Blasi, offrendo la pace, ha restituito all’ex capitano della Roma le chiavi dell’impianto. Ma restano ancora pendenze economiche a diversi zeri, oltre 100 mila euro, da sistemare. Un altro capitolo nel divorzio più seguito di Roma.