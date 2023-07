Estrela, dove la stella di Mou iniziò a brillare

Aveva 25 anni Josè Mourinho quando divenne assistente tecnico di Joao Alves all'Estrela Amadora. Era il 1988 e il giovane Mou, dopo aver rinunciato alla carriera da giocatore, proseguiva la gavetta che lo avrebbe portato a diventare lo Special One. Già all'epoca era maniacale la sua attenzione ai dettagli e faceva intravedere le sue doti di psicologo e motivatore. Rimase qui fino al 1992, periodo in cui l'Estrela ottenne il suo primo e unico trofeo nella storia, la Taca de Portugal (Coppa nazionale). Mourinho poi divenne assistente di Bobby Robson allo Sporting Lisbona, poi al Porto e infine al Barcellona.

I portoghesi dell'Estrela, tornando al presente, sono risaliti dalla Serie B portoghese, vincendo i playoff contro il Maritimo. Nel 2009 erano retrocessi in terza serie per dissesto finanziario, per poi essere rifondati nel 2011. Dopo aver sfidato la Roma i portoghesi giocheranno il 5 agosto un'amichevole contro il Belenenses, poi il 13 esordiranno in campionato contro il Vitoria Guimaraes. Alla guida della squadra è stato confermato Sergio Vieira.

(Il Romanista)