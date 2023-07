ElSha-gol, è una Roma in marcia

Mourinho non lascia mai nulla al caso: arriva all'Estadio Municipal di Albufeira, si siede in tribuna e manda il preparatore atletico Rapetti a guidare la squadra, lasciando inizialmente Dybala e Pellegrini in panchina. Il 20 agosto infatti mancheranno per squalifica, ed ecco che con il Braga Mourinho ha provato la formazione che con molta probabilità esordirà in campionato. In campo Aouar e Kristensen, davanti Belotti, in difesa Llorente insieme a Mancini e Smalling.

La Roma è incompleta ed ancora in fase di preparazione, per questo cala nel finale e prende il gol di Bruma. I giallorossi sono però compatti. solidi e difendono con ordine, anche se in attacco si fatica ancora. Il gol arriva con Mancini che serve El Shaarawy, scambio con Zalewski e gol del vantaggio. Nella ripresa Mou rivoluzione la squadra confermando il solo Belotti, e anche questo è un messaggio: servono soluzioni nuove. Ndicka dietro appare indietro rispetto a Llorente, mentre Dybala regala qualche magia piazzandosi al fianco del Gallo.

(Il Messaggero)