El Shaarawy: "Questa è la mia seconda famiglia"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Adesso è ufficiale, El Shaarawy rinnova fino al 2025. Ieri è arrivato il tanto atteso annuncio che legherà il Faraone alla Roma per altri due anni. «Questa è la mia seconda famiglia - ha affermato il calciatore a margine della firma - voglio restituire ai tifosi l'affetto che mi hanno sempre dimostrato». «Cerco sempre di sacrificarmi per la squadra, mi sono anche adattato a ruoli non miei, ma l'ho fatto sempre con tranquillità». L'obiettivo adesso è migliorare ancora insieme ai suoi compagni: «In noi in questi anni è cresciuta la consapevolezza e la compattezza. Il mister ci ha aiutato in questo, è un allenatore di carisma, personalità ed esperienza, ci ha trasmesso la mentalità vincente». Ha parlato anche il gm Tiago Pinto:

«Stephan ha dimostrato un grande attaccamento alla squadra e alla città, oltre a offrire un contributo costante dentro e fuori dal campo». «Siamo felici - ha concluso - di poter assicurare ancora alla Roma la sua esperienza e la sua professionalità, assieme alle giocate, agli assist e ai gol che lo hanno sempre contraddistinto».