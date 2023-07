E José sogna Morata

Su Morata non si è voluto sbilanciare, ma il suo sorriso ha fatto capire la sua voglia di allenarlo: "Non parlo con lui, parlo solo con i miei giocatori. Se lo vorrei? Non dico niente sul mercato". In realtà Mourinho gli ha già parlato del progetto Roma, della sua centralità e quanto sarebbe importante. Alvaro ringrazia, è lusingato e intrigato da una possibile avventura con Mourinho e Dybala. La realtà economica però impedisce ai giallorossi un assalto concreto allo spagnolo, senza decreto crescita l'affare va oltre le disponibilità finanziarie della Roma. Discorso diverso se dovessero arrivare altre cessioni come Ibanez, Karsdorp e Shomurodov.

Qualche milione potrebbe arrivare anche dalla Turchia, con l'Al Hilal interessato a pagare la clausola di 35 milioni per Zaniolo che porterebbe nelle casse giallorosse 4 milioni (20% di differenza tra i 35 e i 16 incassati dalla cessione al Galatasaray). In attacco poi l'affare Scamacca non sta decollando, col West Ham che vorrebbe la cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, condizionato a determinate situazioni sportive. Più passano i giorni e più la concorrenza aumenta, col Milan interessato e l'Inter che ci sta pensando. Mourinho oltre a Morata pensa anche a Taremi del Porto, costo 20 milioni e in scadenza nel 2024, Balogun (possibile solo in presitto secco) ed En-Nesyri. Si attende anche per il centrocampista, con lo sguardo rivolto a Sabitzer e Renato Sanches.

(corsport)