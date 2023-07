Dybala-Roma, voglia di rinnovo. Avanza Sanches

La Roma sta svolgendo il ritiro ad Albufeira e Mourinho e il suo staff si stanno concentrando principalmente sulla forma fisica, sul ritmo e sulla resistenza, ma anche sulla tattica. Tra i migliori c'è Dybala, il quale è totalmente concentrato sulla preparazione, senza pensare alle altre vicende. La 'Joya' ha voglia di Roma, così come la Roma ha voglia di lui: il calciatore viene aggiornato dall'agente in merito al rinnovo e ieri Antun ha avuto un contatto con Pinto per fare il punto della situazione, parlare del nuovo contratto e dell'eventuale nuovo stipendio dell'argentino (ora guadagna 6 milioni, bonus compresi). L'appuntamento è fissato nei prossimi giorni, quando potrà esserci un incontro a Trigoria tra l'entourage e il gm. Il clima è disteso e colloquiale, questo perché entrambe le parti vogliono che il matrimonio continui.

Intanto Morata è partito con l'Atletico Madrid per la tournée tra Corea, Messico e Stati Uniti, mentre Scamacca è tornato a Londra dopo la breve tappa nella Capitale. Il West Ham è interessato a Origi e Broja e questo potrebbe favorire la trattativa con la Roma, che intanto ha riallacciato i rapporti.

Pinto continua il pressing anche su Renato Sanches, il quale si è allenato da solo nel ritiro del PSG.

(corsport)