Dybala-Roma: voglia di rinnovo. Avanza Sanches

“Sono stati giorni difficili che fatica!”. Non ha tutti i torti Paulo Dybala che sui social ha sottolineato il duro lavoro che lui e la sua squadra stanno portando avanti in questi primi giorni di ritiro ad Albufeira. (...) Dybala quindi viene solamente aggiornato dal suo agente in merito a discorso contrattuale con la Roma. Ieri Jorge Antun ha avuto un contatto con Tiago Pinto per fare il punto della situazione, parlare del nuovo contratto e dell’eventuale nuovo stipendio del ragazzo dandosi appuntamento ai prossimi giorni quando dovrà esserci un incontro a Trigoria tra l’entourage e il gm, che oggi sbarca in Portogallo per poi tornare a Trigoria quando occorrerà. Clima disteso per un colloquio cordiale: questo perché entrambe le parti vogliono che il matrimonio continui e sono pronti a venirsi incontro per raggiungere un nuovo accordo e allontanare le voci di mercato. Ma che anche eliminare la famosa clausola. (...) Per Renato Sanches che si allena individualmente nel ritiro del Psg: il gm lo vuole. Intanto oggi arriverà l’ufficialità del la cessione di Shomurodov al Cagliari: prestito oneroso con diritto riscatto a 10 milioni e percentuale sulla futura rivendita per i giallorossi. Da risolvere invece nodi contrattuali per la cessione di Reynolds al Westerlo.

(corsport)