Dybala, Ndicka, Pagano: la Roma ci crede

La fantasia di Dybala, l'atletismo di Ndicka e la voglia di arrivare di Pagano: il quarto ritiro della Roma in Portogallo inizia proprio così.

La 'Joya' è in forma smagliante e durante le vacanze ha lavorato per farsi trovare al top della condizione. Nella prossima settimana Tiago Pinto dovrebbe incontrare l'entourage del giocatore per mettere la firma sul nuovo contratto, ma i club dell'Arabia Saudita restano interessati.

Tra i più in forma anche Ndicka, arrivato a parametro zero dopo l'esperienza al Francoforte. L'ivoriano è stato il migliore in quasi tutti i test fisici svolti dal gruppo, da quelli sulla resistenza fino a quelli sulla forza pura.

Poi c'è il classe 2004 Pagano, il nuovo nome su cui Mourinho sembra voler puntare. Gestito dall'agenzia di Totti, è un trequartista molto tecnico e fantasioso, che può fare anche la mezzala. Nelle prime due amichevoli ha messo a segno due reti. Il tecnico lo ha apprezzato particolarmente in questi primi 12 giorni di ritiro e ha deciso di portarlo con sé anche in Portogallo.

(gasport)