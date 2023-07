Dybala la stella della squadra degli scacchisti

I calciatori scacchisti sono una squadra in crescita, che può ingrandirsi ancor di più coi ritiri estivi. Per scegliere l'allenatore si vola tra Guardiola, Benitez e l'esordiente Maresca del Leicester, che a Coverciano ha portato la tesi "Calcio e scacchi". Al Milan è appena sbarcato Pulisic, così appassionato da essersi tatuato una regina, mentre all'Inter lo specialista è Mkhitaryan che gioca in campo come se fosse su una scacchiera, così come Handanovic. In porta lo sloveno deve vedersela con lo spagnolo Unai Simon, che in nazionale si sfida con Dani Olmo e Zubimendi.

La stella indiscussa però è Dybala, campione provinciale a Cordoba a 18 anni. Quando gli scacchi sono entrati in competizione col calcio la Joya ha mollato, ma è ancora competitivo. Gli scacchi rappresentano uno stimolo mentale utile anche sul campo, per concentrazione, strategia e tempi giusti. Ne è convinto Alexander Arnold del Liverpool, considerato uno dei migliori giocatori scacchisti: ha sfidato il campione del mondo Magnus Carlsen, mentre in difesa la certezza è Buongiorno del Torino.

(corsera)