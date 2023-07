Dybala illumina. Attesa per Sanches

IL TEMPO (L. PES) - Ultima sgambata casalinga a Trigoria contro il Latina, poi la partenza (prevista oggi) per il Portogallo, aspettando evoluzioni sul fronte Renato Sanches. Giorni caldi nella Capitale, non solo a livello climatico. La fase di studio del mercato giallorosso (che pure ha visto l’inserimento di 4 innesti nella rosa) sta per finire e Pinto si prepara a sferrare i colpi pesanti in attacco e a centrocampo. Nel frattempo, però, la squadra di Mourinho continua ad allenarsi e a provare schemi e intesa sotto il sole di Trigoria.

Ieri mattina l’amichevole con il Latina vinta per 6-0 dalla Roma con le reti di Belotti e Dybala (doppietta per entrambi), Pagano e Ibanez. Mourinho in campo nuovamente al 3-5-2: Svilar in porta difeso da Mancini, Smalling e Llorente, a centrocampo confermato Pagano insieme ad Aouar e Bove, con Zalewski e Karsdorp sulle fasce. L’attacco è invece affidato a Belotti e Solbakken. Proprio il norvegese si è fermato alla mezz’ora, costretto a uscire per un fastidio alla coscia destra – questa mattina verranno svolte delle visite e si deciderà se svolgere degli esami.

Al termine del match ha parlato il neo acquisto Kristensen: "Vogliamo ripagare l’amore dei tifosi con le prestazioni in campo – ha affermato Kristensen al termine della gara – io mi metto a disposizione del mister, da esterno posso avanzare di più e contribuire alla fase offensiva. Ammiro tanti giocatori – ha poi continuato – ma non mi ispiro a nessuno, penso solamente a esprimere la versione migliore di me". Oggi la squadra partirà per l’Algarve dove per la terza estate consecutiva si svolgerà la seconda parte di ritiro. I giallorossi rientreranno il 2 agosto nella Capitale a meno di venti giorni dall’inizio del campionato.

Mourinho spera di abbracciare qualche rinforzo in più in Portogallo, anche se sul fronte attaccante c’è sempre attesa per capire le mosse di Morata e dell’Atletico Madrid, con Scamacca a sua volta in attesa. Serve un po’ di tempo anche per Renato Sanches. Il Psg è nelle idee di lasciar partire il portoghese, che a sua volta verrebbe volentieri a Roma, ma il club francese non ha ancora comunicato al calciatore la volontà di cederlo e prova a fare resistenza sulla formula del prestito. Ma la fiducia resta alta anche grazie ai buoni rapporti tra i club.

Chi invece è sempre più vicino a salutare la Roma è Eldor Shomurodov. La trattativa con il Cagliari è molto ben avviata e potrebbe chiudersi nelle prossime 48 ore. L’ex Genoa gode della stima di Ranieri che vuole puntare su di lui per il reparto offensivo rossoblù, e proprio per questo Pinto sembra convinto a lasciarlo partire in prestito secco, contando su un impiego continuo dell’attaccante. Si continua a lavorare senza sosta anche con il Westerlo per Reynolds, con i contatti che proseguono e la distanza che si assottiglia. Il club belga è in cima alla lista dei desideri dello statunitense.