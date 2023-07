Dybala, il piano è doppio

Se Paulo Dybala si potesse clonare Mourinho rinuncerebbe a un nuovo attaccante, pur di avere un gemello della Joya. Il giocatore è irrinunciabile e non potrebbe essere altrimenti, vedendo la sua qualità in ogni gara e contro ogni avversario. L'argentino è in forma smagliante ed è pronto a migliorare il dato delle 38 presenze complessive della scorsa stagione. Per lui la Roma ha preparato un piano di preparazione specifico, in attesa del rinnovo.

A mezzanotte intanto è scaduta la clausola rescissoria di 12 milioni per l'estero e i 6 milioni del primo anno non bastano a fargli firmare il rinnovo fino al 2026. Mourinho se lo vuole godere, ma senza esserne dipendente: nelle prossime ore è previsto un volo di Tiago Pinto per Londra, per un appuntamento da dentro o fuori per Scamacca. La speranza è che il West Ham apra al prestito oneroso con diritto di riscatto. Stessa strategia anche per Renato Sanches, ma serve ancora trovare gli incastri giusti.

(Tuttosport)