Dybala finalmente a Trigoria, ma bastano 12 milioni e vola a Londra

Oggi riparte ufficialmente la nuova stagione della Roma. Tra i più attesi a Trigoria c'è Paulo Dybala, di ritorno dal weekend londinese, diviso tra Wimbledon e Silverstone. Un viaggio di piacere che ha riacceso le voci di mercato attorno a lui. (...) Ma aumentano gli indizi di una volontà ormai chiara: il Chelsea vuole Dybala. Le avances di Pochettino ci sono da settimane, anche attraverso gli amici "rosarini" Di Maria e Messi. E nei giorni scorsi proprio il club londinese (insieme al Manchester United) ha chiesto informazioni all'agente di Dybala rispetto alla famosa clausola presente nel contratto con la Roma. Per adesso la volontà della Joya è quella di rimanere in giallorosso. Per i tifosi, per Mourinho e per una squadra che lo ha fatto sentire nuovamente importante. Ma il mercato è il mercato e d'estate le porte non si chiudono in faccia a nessuno. Tantomeno alla Premier League. La clausola è fissata a 12 milioni di euro (peri club esteri) e sarà valida fino al prossimo 31 luglio. (...)

(La Repubblica)